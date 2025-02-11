محمد الشناوي "رجل" مباراة الأهلي وغزل المحلة

حصد محمد الشناوي لاعب الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة، والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز على غزل المحلة بهدف بالمباراة التي جمعتهما على ملعب السلام بالجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 65 من ضربة حرة مباشرة سددها بقوة في شباك غزل المحلة

تشكيل الأهلي

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة بعد قليل على ملعب “السلام” في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار

تشكيل غزل المحلة

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى يخوض به مواجهة الأهلى بعد قليل على لمعب السلام ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. محمد جابر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى ذكريا .

خط الوسط .. محمد بن شرقى ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

خط الهجوم ..عبده يحيى ، محمد على بن حموده.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.