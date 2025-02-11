ريلمي تطلق هاتف realme C75 بمقاومة للماء وأعلى معايير الحماية

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتف realme C75، ليكون أول هاتف في سلسلة realme 70 يتم تصنيعه محليًا في مصر، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز التكنولوجيا المحلية وفتح آفاق جديدة للصناعة.

يأتي هاتف realme C75 بأحدث التقنيات لمقاومة الماء، حيث تم تزويده بحواف إسفنجية مدمجة وهيكل مُعاد تصميمه خصيصًا لتعزيز الحماية.

يوفر هذا التصميم المتطور حاجزًا وقائيًا متكاملًا ضد الماء والصدمات، مما يضمن متانة الهاتف تحت أقسى الظروف البيئية.

يعد الهاتف الأول من نوعه الحاصل على حماية عسكرية بمعيار IP69، مما يجعله مقاومًا للماء حتى في أصعب البيئات. ويضمن هذا المعيار إمكانية بقاء الهاتف في الماء دون تأثر، بالإضافة إلى تحمل الصدمات، ليكون خيارًا مثاليًا لمحبي المغامرات والرياضات المائية.

من خلال مزيج من الأداء القوي والمتانة الفائقة، يستعد هاتف realme C75 للهيمنة على السوق المصري، مستهدفًا المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يتحمل أصعب الظروف. ويأتي الهاتف كنسخة مطورة من realme C55، مع تقنيات أكثر تقدمًا لتعزيز الأداء.

تم تصميم realme C75 خصيصًا لعشاق السفر والمغامرات، حيث يمكن للغواصين ومحبي الرياضات المائية الاعتماد عليه دون القلق من تعرضه للتلف. فهو يوفر حماية فائقة وموثوقية عالية، مما يجعله الهاتف المثالي لمختلف الاستخدامات.