الأهلي يهزم غزل المحلة بهدف إمام عاشور ويستعيد صدارة الدوري.. صور

قاد إمام عاشور فريق الأهلي للفوز على غزل المحلة واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.
جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 65 من ضربة حرة مباشرة سددها بقوة في شباك غزل المحلة.
ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز
يهذه النتيجة استعاد النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، أما زعيم الفلاحين فتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.
تشكيل الأهلي
وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة بعد قليل على ملعب “السلام” في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني
خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي افشة
خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار
تشكيل غزل المحلة
أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى يخوض به مواجهة الأهلى بعد قليل على لمعب السلام ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".
وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :
حراسة المرمى .. عامر عامر.
خط الدفاع .. محمد جابر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى ذكريا .
خط الوسط .. محمد بن شرقى ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.
خط الهجوم ..عبده يحيى ، محمد على بن حموده.