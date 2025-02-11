الأهلي يهزم غزل المحلة بهدف إمام عاشور ويستعيد صدارة الدوري.. صور

قاد إمام عاشور فريق الأهلي للفوز على غزل المحلة واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 65 من ضربة حرة مباشرة سددها بقوة في شباك غزل المحلة.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يهذه النتيجة استعاد النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، أما زعيم الفلاحين فتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشكيل الأهلي

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة بعد قليل على ملعب “السلام” في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي افشة

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار

تشكيل غزل المحلة

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى يخوض به مواجهة الأهلى بعد قليل على لمعب السلام ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. محمد جابر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى ذكريا .

خط الوسط .. محمد بن شرقى ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

خط الهجوم ..عبده يحيى ، محمد على بن حموده.

475750438_1396497761718595_9006984668933668098_n

476112011_607309635237989_7043090223138019603_n

476602846_1118787383052886_5845284858163506467_n

475962256_1391768341795344_5871455466284075679_n

475850714_8920379281424997_2096581626334079561_n

476410338_2362699774101651_1260197585358121775_n

476341141_2107668336354439_4498651281439972541_n