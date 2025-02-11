ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز منتخب مصر في مباراة الأهلي وغزل المحلة

جهاز المنتخب الاول
جهاز المنتخب الاول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب  وطارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري في مباراة الأهلي و غزل المحلة المقامة بإستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الـ13 من دوري نايل 2024 – 2025 .
ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا و سيراليون في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.
يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

جهاز المنتخب الوطني يحضر مباراة