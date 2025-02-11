بعد نجاح عرض دبي.. مسرحية وحيد في المنزل تستعد لجولة خليجية

حقق العرض المسرحي "وحيد في المنزل"، بطولة الفنان سامح حسين، نجاحاً كبيراً على مسرح الملكة إليزابيث في دبي، ورفع العرض شعار "كامل العدد" خلال عروضها أيام 7 و8 و9 فبراير.

المسرحية بطولة سامح حسين في دور "وحيد"، إيمان غنيم في دور "سارة الزوجة"، سهيلة الأنور في دور "الأم"، محمد مبروك يوركا في دور "الأب"، عبد المنعم رياض في دور "مدير الشركة"، محمد مصطفى تيكا وباسم سليمان في دور “مندوبا الشركة”، تأليف وإخراج عمرو حسن، تحت إشراف محمد عادل أبو حجازي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي، تم التنسيق على جولات لتقديم العرض المسرحي، بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ستنطلق الجولة قريباً في الكويت وقطر وعُمان والبحرين، مع دراسة عروض إضافية في دول أخرى، بالإضافة إلى بحث تقديمها بمصر قريباً.