ترامب: غزة ستكون تحت إدارة أمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن غزة ستكون "تحت إدارة أمريكية"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتابع الرئيس الأمريكي: "خطتي في غزة ستحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه بموعد السبت كمهلة نهائية لتسليم حماس المحتجزين، مشددًا على أن إدارته لن تشتري غزة، لكنها ستعمل على إدارتها بشكل صحيح للغاية.

وأضاف ترامب، أنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين بحلول الموعد النهائي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة.

كما شدد على أنه يتعين على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين بحلول يوم السبت.