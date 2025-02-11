ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: غزة ستكون تحت إدارة أمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن غزة ستكون "تحت إدارة أمريكية"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتابع الرئيس الأمريكي: "خطتي في غزة ستحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه بموعد السبت كمهلة نهائية لتسليم حماس المحتجزين، مشددًا على أن إدارته لن تشتري غزة، لكنها ستعمل على إدارتها بشكل صحيح للغاية.

وأضاف ترامب، أنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين بحلول الموعد النهائي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة.

كما شدد على أنه يتعين على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين بحلول يوم السبت.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن المحتجزين الاستقرار في الشرق الأوسط إطلاق سراح جميع المحتجزين فلسطين في غزة