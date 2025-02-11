ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ملك الأردن: العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد على خطة ترامب بشأن غزة

العاهل الأردني والرئيس
العاهل الأردني والرئيس الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بردٍ على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة؛ وذلك وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه بموعد السبت كمهلة نهائية لتسليم حماس المحتجزين، مشددًا على أن إدارته لن تشتري غزة، لكنها ستعمل على إدارتها بشكل صحيح للغاية.

وأضاف ترامب، أنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين بحلول الموعد النهائي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة.

كما شدد على أنه يتعين على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين بحلول يوم السبت.

بينما أكد ملك الأردن، أنه يؤمن بوجود طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

وتابع الملك الأردني: "سنستقبل 2000 طفل مريض من قطاع غزة".

إطلاق سراح جميع المحتجزين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الملك عبدالله الثاني الولايات المتحدة الأمريكية عاهل الأردن ملك الاردن