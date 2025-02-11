بعد وجوده في تشكيل السيتي خلال مواجهة ريال مدريد.. عمر مرموش يدخل التاريخ

مع تواجد النجم المصري عمر مرموش في تشكيل مانشستر سيتي، أمام العملاق ريال مدريد في ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، يكون على موعد مع تحقيق إنجاز تاريخي، حيث سيصبح عاشر لاعب مصري يواجه الميرينجي في مباراة رسمية.

المصريون الذين واجهوا ريال مدريد قبل مرموش

سبق عمر مرموش عدد من نجوم الكرة المصرية في مواجهة ريال مدريد دون أن ينجحوا في تسجيل أي هدف، وأبرزهم محمد صلاح الذي التقى بالنادي الملكي في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائيي دوري أبطال أوروبا 2018 و2022 مع ليفربول.

كما خاض أحمد حسام ميدو، تجربة اللعب ضد الريال عندما كان لاعبًا في صفوف مارسليا الفرنسي وروما الايطالي وشهدت القائمة أيضًا لاعبين مثل محمد النني أثناء لعبه لفريق الارسنال ، أحمد حمودي أثناء لعبه مع بازل السويسري ، حسين الشحات أثناء لعبه مع نادي العين الاماراتي ، طارق السعيد وهو يمثل أندرلخت البلجيكي و حسام حسن وتوأمه إبراهيم حسن وهاني رمزي أثناء تمثيلهم لفريق نيوشاتل السويسري.

بمشاركة عمرمرموش في مباراة ريال مدريد، يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، ليصبح اللاعب العاشر الذي يواجه الملكي إنجاز جديد يضاف إلى سجل المصريين في كرة القدم الأوروبية ويفتح الباب أمام المزيد من الطموحات والتألق في المستقبل.