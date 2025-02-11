ترامب: الفلسطينيون سيكونون بأمان خارج غزة.. ولن نضغط على مصر والأردن بالمساعدات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تقدم مساعدات مالية كبيرة لكل من الأردن ومصر، لكنه شدد على أن واشنطن لن تلجأ إلى استخدام هذه المساعدات كأداة للضغط أو التهديد في الوقت الحالي.

ولقاء مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، جدد ترامب تأكيده أن أمام حركة حماس مهلة نهائية تنتهي يوم السبت للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن هذا الموعد يمثل الحد الأقصى الذي لن يتم تمديده.

وتطرق ترامب إلى مستقبل الفلسطينيين، حيث أشار إلى أن هناك خططًا لضمان أمنهم في مواقع أخرى خارج قطاع غزة، معتبرًا أن هذا الخيار هو الأفضل لهم في ظل الظروف الراهنة.

وحول الضفة الغربية، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية نجاح إسرائيل في ضمها، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة قد تتحقق وفقًا لرؤية بلاده للوضع في المنطقة.

كما أكد أن الإدارة الأمريكية تعتزم الإشراف على إدارة قطاع غزة بآلية وصفها بأنها "فعالة للغاية"، مستبعدًا أي نية لشراء القطاع أو تحويله إلى مشروع استثماري.

وأشار ترامب إلى أن الخطة الأمريكية تشمل نقل نحو مليوني شخص من قطاع غزة إلى أماكن أخرى، معتبرًا أن تنفيذ هذا الأمر ليس صعبًا ويمكن تحقيقه في إطار الترتيبات المطروحة.

وفيما يتعلق بمصر، أوضح ترامب أن احتمالية التوصل إلى تفاهم معها بشأن القضية الفلسطينية تصل إلى 99%، مؤكدًا أن إعادة توطين سكان غزة في مناطق أخرى أكثر استقرارًا لا يمكن اعتباره شكلًا من أشكال التطهير العرقي.

