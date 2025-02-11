ترامب: لن نشتري غزة وعلى حماس إطلاق سراح كل المحتجزين بحلول السبت

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه بموعد السبت كمهلة نهائية لتسليم حماس المحتجزين، مشددًا على أن إدارته لن تشتري غزة، لكنها ستعمل على إدارتها بشكل صحيح للغاية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب، أنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين بحلول الموعد النهائي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة.

كما شدد على أنه يتعين على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين بحلول يوم السبت.

بينما أكد ملك الأردن، أنه يؤمن بوجود طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتابع الملك الأردني: "سنستقبل 2000 طفل مريض من قطاع غزة".