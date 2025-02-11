ترامب: نقل مليوني شخص من غزة ليس صعبًا

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع المتعلقة بقطاع غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي بثته فضائية القاهرة الإخبارية، علينا الانتظار حتى الكشف عن رؤية مصر بشأن غزة، موضحًا، أن فيما يخص تخصيص أرض للفلسطينيين: سأفعل الأفضل لبلادي

بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحن لن نصدر تهديدات لمصر أو الأردن، برغم أننا نحول الكثير من الأموال لهما.

وأضاف ترامب: نقل الفلسطينيين ليس تطهيرًا عرقيًا مثلما يدعي البعض، وبنسبة 99% سنتوصل إلى اتفاق ما مع مصر، كما أن نقل مليوني شخص من غزة وهذا ليس صعبا.