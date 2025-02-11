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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: نقل مليوني شخص من غزة ليس صعبًا

العاهل الأردني والرئيس
العاهل الأردني والرئيس الأمريكي
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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع المتعلقة بقطاع غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي بثته فضائية القاهرة الإخبارية،  علينا الانتظار حتى الكشف عن رؤية مصر بشأن غزة، موضحًا، أن فيما يخص تخصيص أرض للفلسطينيين: سأفعل الأفضل لبلادي

بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحن لن نصدر تهديدات لمصر أو الأردن، برغم أننا نحول الكثير من الأموال لهما.

وأضاف ترامب: نقل الفلسطينيين ليس تطهيرًا عرقيًا مثلما يدعي البعض، وبنسبة 99% سنتوصل إلى اتفاق ما مع مصر، كما أن نقل مليوني شخص من غزة وهذا ليس صعبا.

الأمريكي دونالد ترامب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي رؤية مصر مؤتمر صحفي