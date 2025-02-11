30 شاحنة مساعدات لدعم سكان غزة من القليوبية تحت رعاية وزارة التضامن

في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم الإنساني العاجل لقطاع غزة، أطلقت محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، قافلة مساعدات تضم 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت أميمة رفعت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن عمليات إرسال المساعدات عبر المعابر الحدودية ستتواصل، مشيرةً إلى التنسيق الوثيق مع المجتمع المدني وأعضاء البرلمان لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

مصر تلعب دورًا محوريًا في الإغاثة

من جانبه، أوضح إيهاب فاروق، رئيس جمعية شبرا الخير، أن القافلة تأتي ضمن سلسلة مبادرات إنسانية تدعمها الدولة المصرية لمساندة أهالي غزة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية في الأمن القومي المصري.

كما شدد على أهمية التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لضمان إيصال المساعدات في أسرع وقت لتخفيف معاناة السكان.

تحرك القافلة وجدول إرسال المساعدات

وأعلنت أميمة رفعت أن القافلة ستتحرك يوم 13 فبراير إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات توزيع المساعدات. وفي 14 فبراير، ستتوجه الشاحنات إلى المعابر الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إيصال المواد الإغاثية إلى سكان غزة.

تنسيق متواصل لضمان استمرارية الدعم

وأكدت رفعت على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية وأعضاء البرلمان لجمع وتقديم المساعدات، مشيرة إلى أن هذه القافلة تأتي تعبيرًا عن تضامن مصر الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين، وتجسد دورها الريادي في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين.