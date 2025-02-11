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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث إنقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما في الحال، وأصيب 15 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق العدالة الدولي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق العدالة الدولي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفي جراحات اليوم الواحد.

بالفحص تبين وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم إيداع الجثامين بثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث، وجاري تقديم الخدمات الطبية الازمة والاسعافات للمصابين.
وحرر محضر بالواقعة.

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