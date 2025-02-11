وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ويشيد بتحسين الأداء الطبي

أجرى الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمستشفى بركة السبع المركزي، بمرافقة الدكتورة مروة قطب، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، حيث استقبله الدكتور أحمد شاهين، مدير المستشفى، والدكتورة وفاء حمود، نائب المدير، والدكتورة أميرة داود، وكيل المستشفى، والدكتور ماجد صابر، مدير الطوارئ والرعاية العاجلة.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال، حيث أشاد بمستوى الأداء الطبي والتمريضي، معبرًا عن إعجابه بجودة الخدمات المقدمة، كما تابع سير العمل بغرفة الفرز، وناقش مع فريق التمريض سبل تعزيز الأداء وتحسين الخدمات، مثنيًا على التزامهم وتفانيهم في العمل.

كما استعرض وكيل الوزارة خطة تطوير قسم الاستقبال، المقرر تسليمها قبل شهر رمضان، وذلك بحضور المهندس محمد موسى، المتبرع بأعمال التطوير، وناقش مع رئيس التمريض احتياجات المستشفى من الكوادر التمريضية، كما بحث مع مدير الطوارئ التجهيزات المطلوبة للقسم عقب استكمال أعمال التطوير، كذلك، ناقش مع رئيس قسم الأشعة وضع التجهيزات الحالية وخطة التطوير المستقبلية للقسم.

وفي ختام الزيارة، وجه الدكتور أسامة عبدالله الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى، مشيدًا بجهود الإدارة والطاقم الطبي خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أن التحسينات باتت ملموسة على أرض الواقع.