خبير استراتيجي: إسرائيل تسعى لتحويل الضفة إلى منطقة غير قابلة للحياة

أكد اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم هلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إسرائيل تحاول جعل الضفة الغربية منطقة غير قابلة للإعاشة، موضحًا أن تحركاتها العسكرية هناك واسعة النطاق، حيث تركز منذ ما قبل 7 أكتوبر على إقامة المستوطنات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الإسرائيلية وسّعت عملياتها العسكرية على مدار 22 يومًا في شمال الضفة الغربية، وخاصة في محافظات طوباس، جنين، طولكرم، وبعض مناطق نابلس، مما أدى إلى إخلاء مخيم جنين من سكانه، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لهذه التحركات هو تدمير الضفة الغربية وجعلها غير صالحة للحياة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل في الجنوب على بناء مستوطنات جديدة في بيت لحم والخليل، وهو ما يعرقل أي تسوية سياسية ويجعل الاتفاقيات القائمة هشة، لا سيما فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، التي لم يصل منها سوى 10%، خصوصًا معدات الإغاثة.

وتابع هلال أن الوضع في الضفة يشبه ما حدث في غزة سابقًا، مشددًا على أن الممارسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا خطيرًا لعملية السلام، موضحًا أن حركة حماس تحذر من التصعيد، مشيرة إلى أنها سترد في حال عدم التزام إسرائيل ببنود الهدنة ووقف إطلاق النار.