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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عودة الشيبي ومروان حمدي لقائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

محمد الشيبي
محمد الشيبي
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد الشيبي ومروان حمدي بينما يسمتر غياب صديق إيجولا بسبب الإصابة 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويتصدر فريق بيراميدز جدول الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة بينما يمتلك حرس الحدود 18 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب.

كرونسلاف يورتشيتش نادي بيراميدز مباراة حرس الحدود بطولة الدوري الممتاز