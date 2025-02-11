رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي ويكرم الفرق الفائزة

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ “ISF"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و خلال كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الهاكاثون السنوي الذي تنظمه الجامعة يعد فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والتعاون لإيجاد حلول تُسهم في تحسين وتطوير منظومة التعليم، مشيرا إلى ما تم تقديمه خلال هذا الهاكاثون من مشاريع وأفكار إذا تم استثمارها وتوظيفها بالشكل المناسب سيفتح أبواباً واسعة نحو مستقبل مشرق، ليس فقط في مجال التعليم، بل في مختلف القطاعات وسيكون له تأثير كبير على مستقبل التعليم والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، لافتا إلى أن الجامعات كيانات كبيرة وبموارها المادية والبشرية يجب ان يكون لها دور مباشر وغير مباشر في تحسين ونمو الاقتصاد الوطني.

وأشار " الجيزاوي " إلى سعي جامعة بنها من خلال تنظيم "هاكاثون التعليم الذكي" تبني أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز التعليم وتحقيق نقلة نوعية في كيفية نقل المعرفة وتطوير المهارات، مضيفا أن التعليم أصبح في هذا العصر الرقمي يتجاوز حدود الفصول الدراسية التقليدية، ليشمل بيئات تعليمية مبتكرة تدعم التعليم التفاعلي والتعلم الذاتي المستدام.

من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن جامعة بنها حريصة على إقامة "هاكاثون التعليم الذكي " من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

وأوضح الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات أنه تم تكريم فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي : التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم إلي ، مشيرا إلي حصول الفرق الفائزة علي جوائز مالية بإجمالي 280 ألف جنيه مقدمة من جامعة بنها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وفى نهاية الاحتفال قام الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والحاضرين بتكريم الفرق الفائزة فى مسارات الهاكاثون المختلفة.

هاكاثون جامعة بنها

IMG-20250211-WA0005

IMG-20250211-WA0003

IMG-20250211-WA0002

IMG-20250211-WA0001

IMG-20250211-WA0004