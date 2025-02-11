اعتقال شابة إيرانية بعد خلع حجابها والهتاف ضد المرشد في ياسوج

اعتقلت السلطات الإيرانية شابة إيرانية في مدينة ياسوج جنوب غربي البلاد، بعد ظهورها علنًا دون الحجاب الإلزامي وهتافها "الموت للدكتاتور" في ساحة عامة، وفقًا لما أفاد به شاهد عيان لـإيران إنترناشيونال.

يأتي هذا الاحتجاج في ظل استمرار الغضب الشعبي رغم القمع العنيف الذي مارسته السلطات الإيرانية ضد حركة الاحتجاجات الوطنية التي انطلقت عام 2022 رفضًا لحكم رجال الدين.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لشاهد العيان، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد قامت الشابة، التي تبدو في أواخر العشرينيات من عمرها، بخلع حجابها وملابسها الخارجية وسط حشد من الناس في ساحة برج الساعة المركزي بمدينة ياسوج.

وأضاف المصدر أنها كانت ترتدي قميصًا قصير الأكمام وسروالًا، وبدأت في الهتاف ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، مستخدمة الشعار الشهير بين المعارضين: "الموت للدكتاتور!".

وفي وقت لاحق، حصلت إيران إنترناشيونال على فيديو يوثق لحظة صراخ الشابة "يعيش الملك"، قبل أن تتدخل قوات الأمن بسرعة، وتلفها ببطانية ثم تجبرها على ركوب سيارة أمنية اقتادتها إلى وجهة غير معلومة.

اعتقالات إضافية وتشديدات على الحجاب

أكد مصدر مطلع، تحدث لـإيران إنترناشيونال بشرط عدم الكشف عن هويته، أن رجلين آخرين تم اعتقالهما بعد محاولتهما الدفاع عن الشابة أثناء احتجازها.

جاءت هذه الحادثة في سياق استمرار حركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها بسبب مخالفة قوانين الحجاب.

ورغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن عدم ممارسة الضغوط على النساء، إلا أن السلطات الإيرانية صعّدت من حملاتها لفرض الحجاب الإلزامي، عبر إغلاق المتاجر ومصادرة المركبات التي يتورط أصحابها في مخالفات متعلقة بالحجاب.