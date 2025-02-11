ملك الأردن يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

وصل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، حيث توجه إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب في استقبال العاهل الأردني لدى وصوله إلى مقر الرئاسة الأمريكية، حيث تبادلا التحيات قبل بدء اللقاء الذي يُتوقع أن يتناول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي، التي أشار فيها إلى احتمال وقف المساعدات المالية المقدمة لكل من الأردن ومصر، والتي تقدر بمليارات الدولارات، في حال رفضتا استقبال فلسطينيين تعتزم واشنطن ترحيلهم من قطاع غزة.

وفي سياق متصل، عقد الملك عبد الله الثاني وولي العهد اجتماعًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، الثلاثاء، وفق ما نشره الديوان الملكي الأردني عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».