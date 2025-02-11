صدور الطبعة الثانية من كتاب تاريخ الرهبنة الفرنسيسكانية

صدر مؤخرا عن منشورات الرهبان الفرنسيسكان بمصر الطبعة الثانية من كتاب "تاريخ الرهبنة الفرنسيسكانية"، ترجمة عن الإيطالية والإنجليزية للاب يعقوب شحاته الفرنسيسكاني.

وكان الغرض من هذا الكتاب هو محاولة لتقديم لمحات مختصرة باللغة العربية عن تاريخ الفرنسيسكان الطويل الذي يبدأ منذ سنة 1209، عندما قرر مؤسسهم فرنسيس الأسيزي أن يغير مسار حياته ويعيش حياة التوبة والزهد. وكان اهتمامنا في المقام الأول هو عرض الأحداث الحزينة والسعيدة في حياة هذه العائلة.

ويتكون الكتاب من جزءين: الجزء الأول يحتوي على عرض مختصر لمراحل من حياة القديس فرنسيس، سيرته الذاتية وتوليفة عن الحياة الفرنسيسكانية بأكملها.

الجزء الثاني يتعامل مع التطور الداخلي للرهبنة بعد وفاة المؤسس من خلال الأحداث المقدمة حسب الترتيب الزمني لمسيرة مفعمة بالحيوية، حتى وإن بدت بطيئة ومتعبة أحيانًا..

ويتناول الكتاب مختلف أشكال الرسالة التي قام بها الفرنسيسكان في كل ما يتعلق بالنشاط الروحي والرعوي والكنسي والاجتماعي والثقافي: إرساليات، وعظ، قبول اعترافات، تعليم، محاربة الهراطقة، مساعدة العمال والمرضى والأيتام والفقراء والأسرى والعبيد والمظلومين.

لقد ساهم الفرنسيسكان في إغناء الكنيسة بالعديد من القديسين والعلماء، الشهداء، الرسل، التائبين، المتأمّلين، الصامتين. الإخوة العلمانيين، النساك، المتصوفين، اللاهوتيين والفلاسفة، المؤرخين والشعراء والكتاب والعلماء البارزين، إلخ.

وتم اضافة فصل جديد يتناول الأحوال الحالية لجميع الفروع الفرنسيسكانية، من حيث الرسالة والانتشار والتطور والعدد، والحركات الحديثة التي نشأت في العقود الأخيرة من عصرنا الحالي.

