خطر الإيقاف يهدد 6 لاعبين من ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بالإياب.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2025 - 07:34 م

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في قمة منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستقبل مانشستر سيتي، ريال مدريد في موقعة الذهاب، قبل مواجهة الإياب التي تجمعهما يوم 19 فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

يعاني ريال مدريد من عدة صعوبات قبل هذه المواجهة الحاسمة، حيث يواجه الفريق خطر فقدان 6 من لاعبيه الأساسيين في مباراة الإياب؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واللاعبون المهددون بالإيقاف هم: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، أنطونيو روديجير، إندريك فيليبي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

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