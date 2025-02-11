إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف في دمياط

شدد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على إزالة كافة المخالفات والتعديات بمنطقة طريق الهويس، حيث جاء ذلك خلال متابعته الميدانية لإزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بحوض أبو العز بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ، عبارة عن تشوينات لرمال مالحة على مساحة ٢٠ قيراطا، حيث تتم الإزالة من خلال مديرية الزراعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

ووجه " المحافظ " بسرعة تنفيذ تلك الأعمال، والتصدى الحاسم لأى تعديات على الأراضى الزراعية و المخالفات ، ومنع اى محاولات للتعدى عليها مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا متابعته للموقف بشكل دورى.

تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في جولة ميدانية رافقها خلالها اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان، سير العمل في أول أيام الحملة المكبرة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير الحاويات وصناديق القمامة، وإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة، وتوعية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة ، وذلك بالتعاون مع إدارتى المتابعة و المركبات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

حيث تفقدت نائب محافظ دمياط، عدد من المواقع داخل مركز دمياط مثل منطقة "المينا، وشط جريبة، والسنانية"، التي يتم فيها نقل المخلفات، وذلك لرفع كفاءة جميع الشوارع، والميادين العامة، وعدم تراكم أي مخالفات بها.

وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيرة إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، كما أشادت بجهود العاملين في الوحدات المحلية والمراكز المشاركة في الحملة، ودعتهم إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاحها.