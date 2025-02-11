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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي مزاعم جماعة الإخوان حول أوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته أحد الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بشأن مزاعم بحرمان نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من العلاج والتريض .. فضلاً عن عدم حصولهم على متطلباتهم المعيشية التى ترغب أسرهم فى تقديمها لهم.
  وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتخضع لإشراف النيابة العامة ، فضلاً عن أنه تتم مراعاة أحقية أسر النزلاء فى تقديم متطلبات لهم وفقاً للقواعد المنظمة فى هذا الشأن .. وأن تلك المزاعم تأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات فى محاولة لإثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والتى لاقت إستحسان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى ، وذلك بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

مراكز الإصلاح والتأهي مصدر أمني