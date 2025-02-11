أمين سر "حقوق إنسان البرلمان" يشيد بدور وزارة التضامن في دعم الأسر الأكثر احتياجًا

شارك النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع اللجنة بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال كلمته، أكد "مطر" أن وزارة التضامن تقوم بجهود كبيرة في مجالات دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولكن لا تزال هناك تحديات تتمثل في سرعة الرد على الشكاوى والتظلمات الخاصة بمستحقي "تكافل وكرامة"، وكذلك تطوير آليات تلقي الشكاوى.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 بـ1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 مليون أسرة.



وأضافت "مرسي" أن مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين كذلك تطورت وشهدت زيادة كبيرة حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلي 41 مليار جنيه سنويا.



وأشارت "مرسي" إلى أن منهجية عمل برنامج " تكافل وكرامة" تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوصول الفعلي للأسر المستحقة، وتشكيل كافة صور اللجان المعنية بمتابعة جاهزية وكفاءة مستويات تقديم كافة الخدمات طرف كل جهة لخدمة المستفيدين.

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