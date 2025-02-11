أوروبا تعلن استعدادها للرد على رسوم ترامب الجمركية دون الكشف عن التفاصيل

أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، استعدادهم للرد بقوة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 25%. ورغم هذا التهديد، لم يكشف القادة الأوروبيون عن تفاصيل الخطوات التي سيقدمون عليها.

في تصريحات لهم، أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن العلاقة الاقتصادية العميقة بين أوروبا والولايات المتحدة تجعل من الضروري تجنب التصعيد التجاري، الذي قد يؤثر سلبًا على الجانبين. مع ذلك، فإن أوروبا تواصل التحضير لرد متناسب إذا فشل التفاوض مع الولايات المتحدة.

في هذا السياق، صرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن "الرسوم الجمركية غير المبررة ستقابل بتدابير مضادة حازمة". كما أضاف ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، أن الوقت قد حان لرد أوروبي قوي بعد هذه الزيادة في الرسوم.

الرسوم الجمركية الجديدة تأتي في وقت حساس، حيث كانت الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 2021 يسمح بتمرير كميات محددة من الصلب والألومنيوم دون رسوم. واعتبر الاقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تكون مجرد البداية، حيث يهدد ترامب بفرض رسوم أوسع على المنتجات الأوروبية مثل السيارات، وهو ما يهدد بزيادة التوترات بين الجانبين.