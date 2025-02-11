هرمون الجوع والساعة البيولوجية.. دراسة تكشف أسباب زيادة الشهية ليلًا

يعاني الكثيرون من زيادة في الشعور بالجوع في ساعات الليل، خاصة في فصل الشتاء، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب وراء هذا الارتباط، وتختلف الأسباب بين التغيرات البيولوجية والهرمونية التي تحدث في الجسم خلال الليل، فضلاً عن العوامل النفسية والبيئية مثل برودة الطقس والتي قد تدفع البعض إلى تناول الطعام بكثرة، وفي هذا السياق، يلاحظ البعض أن انخفاض درجات الحرارة ليلاً يعزز الشعور بالجوع، مما يثير تساؤلات حول تأثير فصل الشتاء على الشهية وكيفية التكيف مع هذه الظاهرة بشكل صحي.

إيقاع الساعة البيولوجية وتأثيره على الشهية

وفقًا لدراسة حديثة حول إحدى الدراسات الطبية العالمية حول زيادة الشهية ليلاً في الشتاء، تم نشرها في المجلة الطبية "The American Journal of Clinical Nutrition"، حيث تناولت الدراسة تأثير انخفاض درجات الحرارة على الشهية، وكيفية تحفيز الجسم على تناول المزيد من الطعام في الأوقات الباردة، وأوضحت الدراسة أن إيقاع الساعة البيولوجية يساهم في تنظيم شعورنا بالجوع، حيث أظهرت الدراسة أن مستويات الجوع تكون في أدنى مستوياتها عند الساعة الثامنة صباحًا، ثم تبدأ في الارتفاع تدريجيًا لتصل إلى ذروتها عند الساعة الثامنة مساءً، فيما تحكم هذه الدورة الحيوية سلوكياتنا الغذائية على مدار اليوم تشير إلى أن عدم الشعور بالجوع في الصباح والشعور به بشكل مكثف في المساء هو أمر طبيعي قد يكون نتيجة لهذا الإيقاع البيولوجي.

دور الهرمونات في تنظيم الشهية

تلعب الهرمونات دورًا محوريًا في تنظيم شعورنا بالجوع، حيث يُعتبر هرمون الجريلين، المسئول الأول عن زيادة الشهية، ولذلك معروف بهرمون الجوع، كما تلاحظ الدراسات أن مستويات هرمون الجريلين تكون منخفضة في الصباح وترتفع بشكل ملحوظ في المساء، وهو ما يفسر سبب زيادة الشهية بشكل ملحوظ في الساعات المسائية.

نصائح للتعامل مع الشهية المسائية

تناول وجبات منتظمة: من المهم تناول وجبات متوازنة خلال اليوم لضمان الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم، مما يساعد على تقليل الشعور بالجوع الشديد في المساء.

اختيار وجبات خفيفة صحية: يُفضل اختيار وجبات خفيفة صحية في حال شعرت بالجوع في المساء، مثل الفواكه أو المكسرات غير المملحة، والتي لا تؤثر سلبًا على نظامك الغذائي.

ممارسة النشاط البدني: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تنظيم الشهية وتحسين جودة النوم، مما يساهم في تقليل الرغبة في تناول الطعام في المساء.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم الجيد يعد أحد العوامل الأساسية لتنظيم هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي يقلل من الشعور بالجوع المتزايد في المساء.