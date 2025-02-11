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الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بسوهاج عقب تبادل إطلاق النار مع القوات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية محاولة (عنصر إجرامى شديد الخطورة – محكوم عليه فى عدد من القضايا "مخدرات – سرقة – سلاح بدون ترخيص - سرقة وسائل نقل") جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بسوهاج.
 

وباستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الآيس – بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,2 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأمن المركزى بإطلاق النيران