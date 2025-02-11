“زراعة النواب” تناقش مشكلات قطاع الري.. وتوصي بتشكيل لجان للمعاينة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وجاء من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلى، بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل قرى مركز البدرشين وتأثيره على منازل الأهالى.

وأوضح النائب، عدم وصول مياه الري للأراضي بقرى مركز البرشين محافظة الجيزة بسبب انسداد الترع وعدم إجراء أعمال التطهيرات الدورية وتراكم المخلفات بها، فضلاً عن إلقاء أحد المقاولين لنواتج حفر مشروع صرف صحي بالترع دون رقابة من مسئولي وزارة الموارد المائية والري.

وقد عقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الجيزة موضحًا تنفيذ برنامج حياة كريمة بالقرى للتغلب على مشاكل القاء المخلفات والصرف الصحي كما يتم إجراء أعمال التطهيرات بصفة دورية للترع ورفع نواتج التطهير بالتعاون مع المحافظة.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الجيزة ورئيس مجلس مدينة البدرشين ومدير مديرية الزراعة بالجيزة لمعاينة الترع بالمركز للوقوف على أسباب المشكلة وسُبل حلها.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن انسداد التغطيات على الترع والمصارف الواقعة فى حى المنتزة أول وثانى بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي أدى لغرق المنازل والأراضي الزراعية.

وأوضح النائب، تعرض مصارف عزبة الرحمانية والكوبانية ومنية القبانى وترعة عزبة الشركة بحي المنتزة بمحافظة الإسكندرية للانسداد خلال فصل الشتاء نتيجة زيادة التدفقات المائية وانسداد المصارف خاصة وأنها مغطاة وتمر داخل كتل سكانية فضلا عن غرق الطرق وتعطل حركة المرور.

وقد عقب الدكتور مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية موضحًا إجراء أعمال التطهيرات وفق خطة سنوية معتمدة من مجالس إدارة الجمعيات حيث وصلت نسب تنفيذ أعمال التطهيرات لنحو 50%، وأضاف أن الجزء المنسد من المصارف عبارة عن بيارات وغرف خرسانية لصرف صحي لا تملك وزارة الزراعة المعدات اللازمة لتطهيرها، وتم مخاطبة المحافظة ووزارة البيئة للتعامل مع تلك الانسدادات وتطهيرها.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد دراسة فنية لأقطار التغطيات ومعدل التصرف المائي ووضع حل مناسب للمشكلة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن عدم استكمال تبطين ترعة منية السباع بكفر مويس بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة القليوبية ومدير عام التوسع الأفقى والمشروعات بشرق الدلتا وبمشاركة النائب لمعاينة الترعة وبيان مدى حاجتها للتبطين

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تغطية مصرف صحي بلبيس الرشاح بمحافظة الشرقية وفق المخطط له.

وعقب المهندس مدير عام الإدارة لصرف جنوب الشرقية موضحاً ورود مخاطبة من وزارة الإسكان لوزير الموارد المائية والرى تفيد بإجراء توسعات لمحطة الجبل الأصفر لزيادة قدرة تصرفها لنحو 5 مليون م3/يوم الأمر الذى استلزم إجراء وزارة الموارد المائية والرى دراسة القدرة الاستيعابية لمصرف بحر البقر والمصارف الملحقة به لتجهيزه لاستيعاب التدفقات الإضافية، وانتهت الدراسة لضرورة إعادة تأهيل المصرف وإزالة التغطية المذكورة واستبدالها بكوبرى بتكلفة تصل لنحو 900 مليون جنيه.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل بعد التوجيه لمراكز البحوث التابعة للوزارة لدراسة مدى الحلول البديلة.