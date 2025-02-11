محافظ بني سويف يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض للدفع بمزيد من العمل وتطوير الأداء .

حيث تضمنت المذكرة، التي عرضتها د.أمل الهواري وكيل الوزارة ، تكليف كل من :محمد محمد عاشور مديراً إدارة الواسطى التعليمية "تكليفاً" ،خالد عبد العظيم دياب مديراً لإدارة تعليم الفشن، نبيلة فتحي سيد مديرا لإدارة اهناسيا التعليمية، أحمد محمد أحمد عزت بوظيفة مدير إدارة تعليم بني سويف "تكليفاً"، محمد رمضان عبد المقصود بوظيفة مدير عام إدارة تعليم ببا ، عصام عبد الحليم أبو عرب مديرا لإدارة سمسطا التعليمية، نبيل محمد حسن حميدة مديرا لإدارة ناصر "تكليفاً"

كما تم تكليف سعيد على عبد الله وكيلاً لإدارة تعليم بني سويف، السادات أنور محمد حسين وكيلاً لإدارة تعليم ببا، نادي محمد حسين وكيلاً لإدارة تعليم ناصر، محمد عبد اللطيف محمد وكيلاً لإدارة تعليم سمسطا، أحمد طه محمد وكيلاً لادارة اهناسيا "تكليفاً"، وناصر محمد أبو بكر وكيل لادارة تعليم الواسطى، وخالد عبد المحسن وكيلا لإدارة الفشن.

وخلال عرضها للمذكرة على المحافظ، أكدت وكيل الوزارة أن حركة التنقلات جاءت بعد دراسة شاملة لمتطلبات العمل في الإدارات التعليمية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأداء وتحفيز القيادات على تطوير العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن الاختيارات تمت وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة.

ومن جانبه كلف محافظ بني سويف وكيلة الوزارة ببدء العمل بالقرار من تاريخه، مشددا على المُكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومواصلة الجهود في الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ منذ أسبوع، ومشددا على أهمية العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.