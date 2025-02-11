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الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبدالرحيم علي يتصدر تريند منصة إكس بـ هاشتاج "وكتب عليكم القتال".. والمغردون: يقدم معلومات وتحليلات ثرية في عالم السياسة

جانب من الحلقة التليفزيونية
جانب من الحلقة التليفزيونية
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تصدر الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» التريند في مصر والسعودية والإمارات علي منصة إكس، حيث تم استرجاع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله «علي» في لقاء تليفزيوني خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" وأعاد المغردون نشر المقطع باسم هاشتاج "وكتب عليكم القتال".

وقدم «علي» معلومات وتحليلات ثرية في عالم السياسة وقراءة لمستقبل المنطقة في ظل ازدياد الصراعات الإقليمية والدولية، ونعرض لكم صورًا لبعض ما نشره المغردون عن الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي والذين أجمعوا على أنه يجيد السياسة وبارع في التحليل، وأكدوا أن قراءته لمستقبل المنطقة تتحقق بالحرف.

كاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي عبد الرحيم علي منصة إكس وكتب عليكم القتال