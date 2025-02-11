عبدالرحيم علي يتصدر تريند منصة إكس بـ هاشتاج "وكتب عليكم القتال".. والمغردون: يقدم معلومات وتحليلات ثرية في عالم السياسة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 - 07:06 م

تصدر الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» التريند في مصر والسعودية والإمارات علي منصة إكس، حيث تم استرجاع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله «علي» في لقاء تليفزيوني خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" وأعاد المغردون نشر المقطع باسم هاشتاج "وكتب عليكم القتال".

وقدم «علي» معلومات وتحليلات ثرية في عالم السياسة وقراءة لمستقبل المنطقة في ظل ازدياد الصراعات الإقليمية والدولية، ونعرض لكم صورًا لبعض ما نشره المغردون عن الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي والذين أجمعوا على أنه يجيد السياسة وبارع في التحليل، وأكدوا أن قراءته لمستقبل المنطقة تتحقق بالحرف.