محافظ السويس يكرّم طلاب الزخرفية بعد تنفيذهم 14 لوحة جدارية بسور شاليهات بورتوفيق

كرم اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس طلاب وطالبات ومشرفي العمل الفني من أقسام الزخرفة ببعض المدارس الصناعية بعد تنفيذهم 14 لوحة جدارية بسور شاليهات بورتوفيق بمحافظة السويس، وتعبر عن الهوية السويسية في المجال السياحي والساحلي والثقافي.

ويذكر ان المشاركين في العمل عددهم 26 طالبًا وطالبة و6 مشرفين برئاسة الاستاذة زينب زاهر موجه عام الزخرفة رئيس فريق العمل.

حضر التكريم كل من سلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم والعميد رماح غزالة رئيس حي السويس و سيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور ايمن شاهين مدير ادارة جنوب السويس التعليمية وبدر جاد مدير التعليم الفني ورحاب الشعيري مديرة ادارة مدرسة السويس الصناعية بنات بمنطقة الغريب ومديري المدارس الصناعية المكرمة.

وفي اللقاء أكد المحافظ على أهمية دعم المواهب الشابة في المجال الفني والثقافي ، وتعزيز الجانب الفني والإبداعي لدى الشباب وتحسين المظهر الجمالي للمدينة .

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل الطلبة والمدرسين، واثني على مهاراتهم وإبداعهم في تحويل الأسوار إلى لوحات فنية تعكس التراث الثقافي للسويس .

تأتي هذه الأعمال ضمن مبادرة هنجمل بلدنا بأيد أولادنا والتي تستهدف تحسين المظهر الجمالي للمدينة وتعزيز الجانب الفني والإبداعي لدى الشباب.