حملات مرورية بالمنيا لوقف نزيف الأسفلت والتصدي للعبث بأرواح المواطنين

شنت محافظة المنيا حملات مرورية مكبرة ضمن الجهود المتواصلة فى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط سيارات البيك أب العاملة في نقل العمالة غير المنتظمة، خاصة تلك التي تحمل أطفالاً، وذلك على خلفية وفاة 9 أشخاص من قرية واحدة في حادث تصادم وقع على الطريق الدائري بمدينة سمالوط مطلع الأسبوع الجارى.

وقامت الجهات المعنية بضبط 6 سيارات من نوع نصف النقل والبيك أب، كانت محملة بأعداد كبيرة من الركاب بينهم أطفال على الأجزاء الخارجية للمركبات المخصصة لنقل البضائع، مما أدى إلى عدم اتزان السيارة و يعرض حياة الركاب للخطر.

هذا وتشكل هذة المخالفات تهديداً جسيماً على سلامة المواطنين، خصوصاً على الطرق السريعة، حيث تساهم في زيادة معدلات الحوادث وازهاق المزيد من أرواح الأبرياء.

وقام مسئولو إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق عقوبات رادعة على السائقين المخالفين، حيث تم إيقاف تراخيص السيارات لمدة 3 شهور، مع توقيع الغرامات المقررة وفقاً للقانون، مع التشديد على الالتزام بمعايير السلامة المرورية وحماية حياة المواطنين.

1000190699

1000190697

1000190698

1000190695

1000190694