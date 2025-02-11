النيابة الإدارية تشهد الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة

حضر المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، ولفيف الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والوطنية، والمجالس القومية، وأعضائها، وكبار رجال الدولة، وتلبيةً لدعوة المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

حيث شهدت فعاليات اليوم تكريم عددًا من قضاة مجلس الدولة المتميزين، وأُسَر المستشارين الراحلين، وإطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة.

ومن جانبه هَنَّأ المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، على تدشين الموقع الرسمي للمجلس الذي يأتي متماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية للتحول الرقمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وأكَّد على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية.