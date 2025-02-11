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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يوضح موقف زيزو من مواجهة بتروجيت

زيزو
زيزو
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قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لن يغيب عن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الواحد السيد أن زيزو حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة اليوم أمام فاركو بعد حصوله على بطاقة صفراء من قبل في مباراة سيراميكا كليوباترا، وشدد على أن البطاقة التي حصل عليها اليوم ليست الثالثة، ولم يحصل على أي بطاقات في مباراة طلائع الجيش. 

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة.

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