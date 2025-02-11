دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بريست الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره بريست على ملعب فرانسيس جنيه بلي، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عثمان ديمبلي تشكيل باريس سان جيرمان أمام بريست، حيث يتواجد ضمن ثلاثي هجومي رفقة برادلي باركولا وديزيري دوي.

تقام مواجهة الإياب بين باريس سان جيرمان ضد بريست، في إطار مباريات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بريست

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باشو - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - ديزيري دوي - برادلي باركولا.

تشكيل بريست ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماركو بيزوت

خط الدفاع: كيني لالا - شاردونيت - كوليبالي - ماساديو هايدارا

خط الوسط: مهدي كامارا - بيير ميلو - هوجو مجنيتي

وفي الهجوم: عبدالله سيما - لودوفيتش أجوركي - رومين فيفري.