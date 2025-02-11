ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يهزم بتروجيت بهدف نظيف فى الدوري الممتاز

هدف سموحه
هدف سموحه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق سموحة فوزًا ثمينًا على بتروجيت بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق محمد سالم في الدقيقة الرابعة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في صراع الترتيب.

بهذا الفوز، رفع سموحة رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 17 نقطة لكنه تراجع إلى المركز التاسع بفارق المواجهات المباشرة.

وشهدت المباراة محاولات مكثفة من بتروجيت لإدراك التعادل، إلا أن دفاع سموحة وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

الدوري المصري الممتاز بتروجيت هدف نظيف محمد سالم منافسات الجولة يهزم بتروجيت ثلاث نقاط مهمة صافرة النهاية