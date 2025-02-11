سموحة يهزم بتروجيت بهدف نظيف فى الدوري الممتاز

حقق سموحة فوزًا ثمينًا على بتروجيت بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق محمد سالم في الدقيقة الرابعة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في صراع الترتيب.

بهذا الفوز، رفع سموحة رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 17 نقطة لكنه تراجع إلى المركز التاسع بفارق المواجهات المباشرة.

وشهدت المباراة محاولات مكثفة من بتروجيت لإدراك التعادل، إلا أن دفاع سموحة وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.