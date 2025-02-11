وكيل أوقاف الفيوم يبحث سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

اجتمع الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، مع الشيخ شعبان جابر، مدير إدارة طامية ثان، والشيخ معوض فرحات، مدير إدارة طامية أول، بمقر ديوان المديرية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها المديرية لمتابعة الأداء في الإدارات المختلفة، بهدف تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، والتعرف على التحديات الميدانية، ووضع الحلول المناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية،تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، مع تطبيق مدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، لضبط الأداء وتعزيز قيم النزاهة والانضباط بين العاملين. كما أكد سيادته أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها رفع المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، إلى جانب الاهتمام بمظهرهم وسلوكهم، بما يليق بمكانتهم ويسهم في تعزيز رسالتهم في المجتمع.

كما وجّه بأهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، والتأكد من التزام العاملين بها بالضوابط المعتمدة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع تعزيز سبل التواصل بين الإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، أكد أن هذه اللقاءات الدورية مع مديري الإدارات تُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة لتطوير الأداء العام، وتعزيز التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بالعمل الدعوي والإداري وفق أعلى معايير الجودة والتميز.