عصام صاصا "على الأسفلت" غدا بعد قضاء فترة الحبس

قررت الجهات المعنية، خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا من محبسه، غدًا الأربعاء، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة فى الحادث الذى أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الطالبية.

وكان المقرر أن يخرج عصام صاصا من محبسه اليوم، ويتم عرضه على قسم شرطة الطالبية للكشف عن الصحيفة الجنائية له، لكن تم اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، سيتم دفعها غدًا ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.

عصام صاصا خلال جلسات محاكمته

قضية القتل الخطأ

وتورط مطرب المهرجانات عصام صاصا فى حادث سير مما تسبب فى وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدول التى كان متواجدا فيها لإحياء حفل غنائى، يوم 11 أغسطس.

عصام صاصا تصالح مع أسرة الضحية

وقدم عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتصالح مع أسرة الضحية وقضت المحكمة ببراءته فى قضية القتل الخطأ بينما صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

قضية التوكيل المزور

وأثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد بعد ارتكاب الواقعة طلب من شقيقه عمل توكيل فى الشهر العقارى لأحد المحامين بهدف الدفاع عنه، وقام شقيقه بتنفيذ ذلك وتزوير التوكيل نظرا لعدم وجوده.

وقدم للمرة الثانية للمحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكما ضد عصام صاصا فى قضية التزوير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وتحسب مدة حبس عصام صاصا من يوم ضبطه فى 11 أغسطس وحتى قضائه مدته الحبس 6 أشهر، بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وهو ما يعنى خروجه خلال شهر فبراير 2025.

حيثيات حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية المخدرات

وأودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة زينهم، حيثيات حكمها الصادر بالحبس ستة اشهر، ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمد أحمد سالمان، وبأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

جاء في حيثيات الحكم، ان النيابة العامة اتهمت "عصام طه طلعت مهني" بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر، وحاز وأحرز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قاد السيارة «س. ی. ر ١٤٣٨»، وهو تحت تأثير المخدر وتسبب خطأ في قتل المجنى عليه "أحمد مفتاح أحمد " وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه المخدر فاصطدم بالمجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.

واضافت الحيثيات ؛ حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها فيما أثبته الملازم أول نور الدين خالد عبدالوهاب، الضابط بقسم شرطة الطالبية، أنه تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائري اتجاه المريوطية، فانتقل لمكان البلاغ حيث تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهنی، بصدم المجنى عليه بسيارته، أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضرا بالواقعة.



جاء في الحيثيات إن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجنى عليه خطأ، وبإجراء تحليل بول ودم للمتهم بمعرفة النيابة العامة أثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب خطأ في قتله.