عرض مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" لـ ياسمين صبري في النصف الأول من رمضان

تعمل الشركة المنتجة لمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة النجمة ياسمين صبري، على قدم وساق للانتهاء من المراحل الأخيرة للمسلسل، حيث من المقرر عرض المسلسل على قناة أبو ظبي TV ومنصة AD tv، في النصف الأول من شهر رمضان 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر لمسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، وأثارت ياسمين صبري الجدل والشكوك بهذا البوستر؛ حيث تعمدت إخفاء وجهها وارتدت فستانا باللون الأسود مع طرحة لغطاء الرأس، وفي خلفها حائط به شروخ.

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم ، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.