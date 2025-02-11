أنس جابر تبلغ ثمن نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس

بلغت نجمة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الثلاثاء، الدور ثمن النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس فئة الـ1000 نقطة، المقامة في الدوحة، وذلك بعد فوزها على الصينية كينوين جينج.

فازت أنس جابر المصنفة رقم 35 عالميًا على كينوين جينج المصنفة الثامنة عالميًا بنتيجة 2-0، بواقع 6-4 و6-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة قطر المفتوحة للتنس.

أنس جابر تتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس

قدمت أنس جابر أداء قويًا خلال المباراة، حيث تمكنت من فرض سيطرتها على مجريات اللعب، واستغلال أخطاء اللاعبة الصينية لتحقيق الفوز.

يعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي لـ أنس جابر في بطولة قطر المفتوحة للتنس، حيث اكتسحت نظيرتها الأمريكية ماكارتني كيسلر المصنفة 57 عالميًا بنتيجة 2-0، بواقع 6-2 و6-0، في مباراة الدور الأول.

تواجه أنس جابر في الدور ثمن النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس، الأمريكية صوفيا كينان المصنفة رقم 73 عالميًا، والفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

ودعت أنس جابر منذ أيام، بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس من دور ربع النهائي بعد خسارتها من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.