شاهد.. جمهور المحلة يوجه التحية لـ بابا فاسيليو قبل مباراة الأهلي

حرص جمهور غزل المحلة الموجود في استاد السلام على تحية بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق مباراة الاهلي بعد قليل.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أعلن تشكيل الفريق أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على استاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.