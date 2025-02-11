قوات الاحتلال تطلق المسيرات تجاه المواطنين بـ«جنين»

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن بلدة طمون شهدت اقتحام مدرعات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانت هناك مدرعات ثقيلة وشُهدت هذه المدرعات لأول مرة في الضفة الغربية في عملية السور الحديدي التي ما زالت مستمرة في شمال الضفة الغربية.

وأضافت السلامين، خلال مراسلتها للقناة، أن هذه المدرعات كان منها ناقلات جنود ثقيلة اُستخدمت للمرة الأولى بعد الانتفاضة الثانية، وشهدها المواطنون تطوف بسرعة كبيرة لنقل الجنود في حال وجود إصابات كبيرة خلال العمليات المستمرة شمال الضفة الغربية، لافتة إلى أنه بالنسبة لعملية الهدم فقد اقتحمت قوات الاحتلال غرب رام الله، وكانت برفقة الآليات العسكرية جرافة لهدم منزل أحد الصحفيين.

وأكدت أن هذا المنزل مكون من طبقتين يسكنه 16 فردًا من أفراد عائلته، وقامت قوات الاحتلال بهدم هذا المنزل بحجة البناء دون ترخيص، أما بالنسبة للعمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة في مخيم جنين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت المسيرات تجاه المواطنين وخلفت 25 شهيدًا في مدينة جنين ومخيمها.