جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي بمستشفى الحرم الجامعي

قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية بمستشفى الحرم الجامعي بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب و رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ولفيف من القيادات الادارية تضمنت الجولة الاطمئنان على الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الرعاية للفلسطينيين ومرافقيهم .

كما تضمنت جولة رئيس الجامعة اعمال التطوير بغرف العمليات بقسم العظام في اطار حرص الجامعة على توفير احدث التجهيزات لتحسين مؤشرات الخدمة الطبية لأهالي الاقليم .