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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي بمستشفى الحرم الجامعي

جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي
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قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية بمستشفى الحرم الجامعي بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل  عميد كلية الطب و رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ولفيف من القيادات الادارية  تضمنت الجولة الاطمئنان على الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج  بالمستشفيات ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الرعاية  للفلسطينيين ومرافقيهم .

كما  تضمنت جولة رئيس الجامعة  اعمال التطوير بغرف العمليات بقسم العظام  في اطار حرص الجامعة على توفير احدث التجهيزات لتحسين مؤشرات الخدمة الطبية لأهالي الاقليم .

إدارة المستشفيات الخدمة الطبية الحرم الجامعي