نائب رئيس جامعة الفيوم يناقش آليات تطوير العمل خلال الفترة المقبلة

اجتمع د. شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، بالعاملين بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب ومديري الإدارات ورؤساء أقسام شئون التعليم والطلاب وشئون الخريجين على مستوى كليات الجامعة.

قال د شريف العطار إن هذا الاجتماع الأول بعد تولي منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤكدًا حرصه على أن يكون هذا اللقاء بداية لوضع خطط استراتيجية واضحة وتبني آليات تطوير حديثة تعتمد على الرقمنة وتواكب التطورات التكنولوجية لوضع سياسات واضحة وفعالة لقطاع شئون الطلاب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العطار نحن أمام تحديات تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق وتبني الأفكار والمقترحات البناءة التي تخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية، موكدًا استعداده لاستقبال كافة الآراء والمقترحات، مشدداً على أهمية استخدام الرقمنة في قطاع شئون الطلاب لأنها ضرورة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات على الطلاب والإداريين على حد سواء.

وخلال الاجتماع قام نائب رئيس الجامعة بفتح باب النقاش والرد على التساؤلات والمقترحات والمشكلات من السادة العاملين بإدارات شئون التعليم والطلاب بالكليات.