تأييد حبس المتهم بالتعدي على لاعب وادي دجلة

أيدت محكمة مستأنف جنح الجيزة، حكم الحبس عامين الصادر ضد المتهم الثاني فى واقعة التعدي على أحمد دحروج لاعب وادى دجلة، ومصادرة السلاح المضبوط فى اتهامهم بإعداد كمين للاعب أمام منزله والتعدي عليه بمركز أبو النمرس بالجيزة.

التعدي على لاعب فريق وادي دجلة بأبو النمرس

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط المتهم الثاني بعد هروبه وصدور الحكم عليه غيابيًا في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي وادي دجلة.

وقضت محكمة جنح الجيزة بالحكم على المتهمين بالتعدي على أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة أمام منزله بمنطقة أبو النمرس لمدة عامين غيابيا بعدما تربصوا له وتعدوا بالضرب عليه ما تسبب بإصابته بجروح.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنح مستأنف أبو النمرس، قبول استئناف اللاعب أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة، على حكم حبسه 3 أشهر في اتهامه بالتعدي على شخص، وفي الموضوع قضت مجددًا ببراءته من الاتهام المسند إليه.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا من شقيق أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة يفيد بتعرضه للضرب علي يد مجموعة من الأشخاص أمام منزله بمنطقة أبو النمرس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.