رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع ضمان الجودة

ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع ضمان الجودة والاعتماد الدوري بالجامعة لبحث مستجدات سير العمل بملفات الكليات المتقدمة للاعتماد المؤسسي للجامعة للعام الجامعي الجاري 2025 ومناقشة سبل تطبيق المعايير المعتمدة لتأهيل ما يقرب من 60% من كليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة والدكتورة زينب عبد الخالق أستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والدكتورة مها عثمان أستاذ مساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب نائبا لمدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وأسماء رفعت مدير مركز ضمان الجودة.

حيث ناقش الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والمشرف على مركز ضمان الجودة وضع الكليات المتقدمة للاعتماد المؤسسي وما وصلت إليه من تطبيقات معايير هيئة ضمان الجودة والإعتماد ومدى استيفاء ملفات التقدم لحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي للجامعات المصرية في يوليو القادم وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط هيئة ضمان الجودة.

كما ناقش رئيس الجامعة المستجدات التي تمت بالكليات الحاصلة على الاعتماد البرامجي والخطط المقدمة لاعتماد مزيد من البرامج التي يتطلبها سوق العمل محليا ودوليا، واستعراض الحلول المبتكرة والممكنة في لتذليل أى معوقات للحصول على الإعتماد المؤسسي لجامعة المنوفية.

وحث القاصد على أهمية حضور الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وإمكانية تنفيذها فى مركز ضمان الجودة باستمرار لضمان اعلى تطبيق لمعيار الجودة بالكليات ، وكذلك زيادة تفعيل الدورات التدريبية لمركز ضمان الجودة للمراجعين من العاملين، ونشر ثقافة الجودة وتكوين قاعدة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتطبيق معايير الجودة بكامل طاقتها داخل الجامعة والعمل في ضوء المعايير المتقدمة دوليا وتمكين العاملين بأعلى معيار جودة مؤسسي بالجامعة.

وقد طالب رئيس الجامعة بمزيد من المتابعة للكليات الحاصلة على الاعتماد بشكل دوري وبحث مدى جودة الملفات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطه الإستراتيجية ومراحل الأعداد كالإجراء البيئ للمؤسسة وأهميته لوضع غايات وأهداف المؤسسة وذلك بعد دراسة الفجوة بين الوضع الراهن وما تطمح إليه المؤسسة، وأكد على أهمية ومتابعة وضع خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ووضع مؤشرات الإنجاز وكيفية متابعة تنفيذ تلك الخطة وتذليل كافة الصعوبات وطرق تحويل الغايات والأهداف الإستراتيجية إلى أنشطة.

كما دعا الدكتور أحمد القاصد مشرفي مركز ضمان الجودة بعمل عدد من اللقاءات الدورية للقائمين على ملفات الجودة بالكليات ورفع تقارير دورية عن الوضع الراهن لملفات الاعتماد ومتابعة الخطوات المطلوبة من هيئة الاعتماد وأيضا متابعة مستمرة لتفعيل وحدات الخريجين وتفعيل الإرشاد الإكاديمي داخل الكليات وتطبيق معيار متكامل لحصول جامعة المنوفية على الإعتماد المؤسسي للجامعات المصريةواعلان 2025 عام الجودة بالجامعة.

كما طالب الدكتور أحمد القاصد الكليات التي تعد ملفات التقدم للأعتماد البرامجي بوضح خطط زمنية للإنتهاء من تطبيق معايير التقدم للإعتماد المؤسسي خلال العام الدراسي الحالي. وقال أن الجامعة سوف تساند جميع الكليات بكل طاقتها في تقديم ملفات الاعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي في يوليو القادم للعام الدراسي الجاري 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.

كما بحث الدكتور أحمد القاصد آلية ميكنة أعمال مركز ضمان الجودة بالجامعة من خلال انشاء منصة إلكترونية تفاعلية لخطوات العمل المطلوبة في الحصول على الاعتماد البرامجي والمؤسسي وقياس مؤشر الأداء المطلوب لملفات التقدم ورفع التقارير المستوفاة للكليات المتقدمة حول تطبيقات معايير هيئة ضمان الجودة والاستفادة من خبرات الكليات الحاصلة على الاعتمادات البرامجية.

وأوضح القاصد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية وذلك عن طريق تطوير المناهج بشكل مستمر، و تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون، مؤكدا بأن مركز ضمان الجودة سوف يعقد اجتماع شهريا لدراسة كافة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل تقديم ملفات الاعتماد البرامجي والمؤسسي بكليات الجامعة ووضع حلول للتغلب عليها.