بالفيديو.. حمزة علاء يخوض تدريبات منفردة قبل مباراة غزل المحلة

خاض حمزة علاء حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدر بنادي الاهلي تدريبات منفردة قبل انطلاق مباراة غزل المحلة بعد قليل على ملعب السلام، وذلك بعد خروجه من القائمة النهائية للقاء.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم تشكيل الفريق أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على استاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.