هل سينجح الأردن ومصر في إفشال ضغوط ترامب لتهجير الفلسطينيين؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يقطع المساعدات عن الأردن ومصر إذا رفضا طلبه باستقبال معظم الفلسطينيين من غزة بشكل دائم، مما يزيد بشكل كبير الضغوط على الحلفاء الرئيسيين في المنطقة لدعم اقتراحه الجريء بنقل جميع سكان القطاع من أجل إعادة تطويره. وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ووفق الصحيفة وقال الرئيس أيضا من البيت الأبيض إنه إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بحلول "الساعة 12 من يوم السبت"، فيجب إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سوف يندلع الجحيم"، مع إقراره بأن الاختيار بشأن إنهاء وقف إطلاق النار يقع في نهاية المطاف على عاتق إسرائيل.

ورفضت الأردن ومصر، وهما من الدول الرئيسية المتلقية للمساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية، أي اقتراح بنقل الفلسطينيين إلى بلديهما. لكن ترامب قال يوم الاثنين إن المساعدات قد تكون في خطر.

وقال كيري للصحافيين ردا على سؤال قبل يوم من اجتماعه مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن: "إذا لم يوافقوا، فمن الممكن أن أمنع المساعدات".

وتحدث ترامب عن فكرة التهجير القسري لنحو مليوني فلسطيني، وهي الخطوة التي قال بعض الباحثين إنها قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب وتطهير عرقي. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت يوم الاثنين، قال ترامب إنه لا يتصور أن الفلسطينيين الذين غادروا غزة لإفساح المجال لخطة إعادة التنمية سيعودون على الإطلاق.

وعندما سئل في المقابلة عما إذا كان الفلسطينيون سوف يكون لهم في نهاية المطاف "الحق في العودة" إلى غزة بعد استكمال مشاريع البناء التي اقترحها، قال الرئيس: "لا، لن يحصلوا على ذلك".

وعن المكان الذي قد يتوجهون إليه، قال: "أعتقد أنني قد أتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الأردن. وأعتقد أنني قد أتمكن من التوصل إلى اتفاق مع مصر".

وأثار اقتراح ترامب موجة من الصدمة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ومن المؤكد أنه سيهيمن على الاجتماع مع الزعيم الأردني خلال وقت متقلب بشكل خاص في المنطقة.

وقد أدت تصريحات ترامب بشأن خطة النقل إلى زيادة الضغوط على الملك عبد الله، الذي من المرجح أن يغرق في أزمته الداخلية إذا أجبر الفلسطينيون على الانتقال إلى الأردن.

ويقدر أن أكثر من نصف سكان الأردن هم من الفلسطينيين، ويقول المحللون إن البلاد تعاني بالفعل من التوترات بين المواطنين من أصل فلسطيني وأولئك الذين ليسوا كذلك.

وقال خليل جهشان المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن العاصمة: "ما فعله ترامب هو وضع مستقبل المملكة الأردنية الهاشمية على المحك، فالتيار السياسي الأقوى في الأردن لا يقبل فكرة أن الأردن هو فلسطين".

وقبل لقائه بترامب في البيت الأبيض، كان من المقرر أن يلتقي الملك عبد الله مع ستيفن ويتكوف، مبعوث السيد ترامب إلى الشرق الأوسط. وكان من المقرر أيضًا أن يلتقي مع وزير الخارجية ماركو روبيو ومايك والتز، مستشار السيد ترامب للأمن القومي.

كما أن استعداد الرئيس الأمريكي لممارسة الضغط على الحلفاء الرئيسيين في المنطقة يشير أيضاً إلى أنه ليس لديه نية للتراجع عن أفكاره المتشددة حول ملكية الولايات المتحدة للأراضي التي مزقتها الحرب وتهجير الفلسطينيين.

في المقابلة التي أجراها معه بريت باير من قناة فوكس نيوز، قدم السيد ترامب تعليقاته الأكثر شمولاً حتى الآن حول كيفية تصوره لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة.

وقال "سنبني مجتمعات آمنة على مسافة قليلة من الأماكن التي يوجد بها كل هذا الخطر. وفي الوقت نفسه، سأمتلك هذه الأرض. وسأعتبرها مشروع تطوير عقاري للمستقبل. ستكون قطعة أرض جميلة".

وأضاف أنه بمجرد خروجهم، فإن الفلسطينيين "سيكون لديهم مساكن أفضل بكثير" من تلك التي لديهم في غزة، ولن يضطروا إلى العودة.

وقال ترامب "أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".

ولم تتم مناقشة اقتراح ترامب من قبل كبار مستشاري الرئيس قبل الكشف عنه الأسبوع الماضي، وسعى بعض المسؤولين في البيت الأبيض إلى تخفيفه، وأصروا على أنه لم يلتزم باستخدام القوات الأميركية لتطهير المنطقة وأن أي نقل للفلسطينيين سيكون مؤقتا.

لكن ترامب عاد مرارا وتكرارا إلى الفكرة، قائلا إن الدول الأخرى في المنطقة سوف تدفع ثمنها، وإن الجيش الإسرائيلي سوف يوفر الأمن، وإنه يعتقد أنه من الممكن نقل سكان غزة إلى مكان آخر.

إن تنفيذ مثل هذا الاقتراح يلقى معارضة شديدة من جانب مصر والأردن. فقد رفضت القاهرة قبول اللاجئين الفلسطينيين لأسباب أمنية. فقد يستهدف المسلحون إسرائيل من الأراضي المصرية، مما قد يستدعي رداً إسرائيلياً انتقامياً، أو قد يتم تجنيدهم في التمرد المحلي في سيناء.

وفي الوقت نفسه، تشهد المملكة الأردنية الهاشمية تاريخاً متوتراً مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.

لقد ظل اليمين المتطرف في إسرائيل يصر منذ فترة طويلة على أن الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة غزة والضفة الغربية يجب أن يعاد توطينهم في الأردن. إن قبول الفلسطينيين من غزة من شأنه أن يثير مخاوف بين الأردنيين من أن إسرائيل قد تحاول بعد ذلك دفع الناس إلى مغادرة الضفة الغربية.

وقال جيمس جيفري، المبعوث السابق لترامب إلى سوريا: "من الواضح أن الملك لا يستطيع استقبال هؤلاء الأشخاص. هذه قضية وجودية بالنسبة له". وأضاف جيفري "إن هذا سيكون بمثابة قاتل للنظام".