الحبس 3 سنوات لعاطل بسبب استعراض القوة بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، "عاطل" بالحبس 3 سنوات مع الشغل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بمنطقة السلام.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا بقيام مشاجرة ووجود مصاب، وبانتقال رجال الأمن إلى محل البلاغ تبين حيازة المتهم سلاح ناري والتشاجر والهروب من مكان الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل “له معلومات جنائية” وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم ثم إحالته للمحاكمة أمام الجنايات، والتي قضت بحكمها المتقدم.