جامعة الفيوم توقيع الكشف الطبي للإعفاء من الخدمة العسكرية للطلاب ذوي الهمم

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأ.د شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العميد أحمد أبو الفتوح نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة والعقيد علي سيد شرشر رئيس قسم تجنيد الفيوم، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة من ذوي الهمم وطلاب مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة التربية الفكرية البالغين لسن التجنيد، لاستخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية بالتعاون بين جامعة الفيوم ومنطقة تجنيد الجيزة بحضور الدكتورة رحاب عبدالرؤوف، وذلك اليوم الثلاثاء.

أوضح الدكتور ياسر مجدي حتاته أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعة يأتي ضمن الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة وتيسير استخراجهم لشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم وتعمل على توفير البيئة المناسبة لهم للتعليم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال عقد بروتوكولات تعاون بين العديد من الجهات العاملة في مجال ذوي الهمم، وقدّم رئيس جامعة الفيوم الشكر للعميد أحمد أبو الفتوح والفريق المرافق له علي جهودهم في دعم الطلاب وتسهيل حصولهم على شهادة الإعفاء.

وأكد أ.د شريف العطار أن الطلاب ذوي الهمم بالجامعة يحظون بالدعم الكامل حيث يتم العمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم وتعمل الجامعة على دمجهم في المجتمع الجامعي بشكل أكبر من خلال المشاركة في النشاط الطلابي سواء داخل الجامعة أو المسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية، مضيفًا أن الطلاب ذوي الهمم بالجامعة يمتلكون قدرات إبداعية كبيرة تعمل الجامعة على توظيفها بشكل سليم.

وأشار العميد أحمد أبو الفتوح إلى أن القوات المسلحة المصرية تسعى لتقديم خدماتها للطلاب ذوي الهمم بشكل ميسور وتقوم بالكشف عليهم داخل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة دون أي رسوم إدارية، وأكد أنه تم توقيع الكشف علي مختلف الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية، فيما لم يتم توقيع الكشف الطبي على أصحاب الإعاقة السمعية كونها تحتاج تجهيزات طبية دقيقة.

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